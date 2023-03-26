Schwaebische Zeitung: немецкие курорты обанкротились без русских

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Немецкие курорты стоят на грани банкротства из-за нехватки российских туристов. Так, городок Баден-Баден практически остался без средств к существованию. Отели и рестораны пустуют.

Конфликт на Украине, который стал триггером к масштабным рестрикциям против россиян, привёл к краху курортного города, который более 200 лет принимал гостей из России.

"Всё кончено. Русские больше не приедут", — сообщила заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина в беседе с Schwaebische Zeitung.

Из-за того, что инфраструктура простаивает, людям в туристическом бизнесе нечем платить зарплату.