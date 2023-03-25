Россия уже подготовила ответ на возможную высылку из Германии российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
По словам источника, у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок шпиономания. "Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится", — заявил собеседник агентства.
О том, что Германия планирует выслать более тридцати российских дипломатов, в субботу сообщило издание Focus.
В материале утверждается, что высылку готовит министр иностранных дел Германии. По мнению Берлина (и Анналены Бербок в частности), российские дипломаты якобы занимались поиском источников информации в Федеративной республике в сфере политики, экономики, науки и вооружённых сил.
Официально информацию о высылке дипломатов власти ФРГ пока не подтверждали. Хотя очевидно, что публикация в Focus появилась неспроста. И как это бывает в подобных случаях, является своего рода подготовкой к неким действиям.
Инициатором которых, учитывая её резко антироссийский настрой, вполне могла быть и Анналена Бербок.
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