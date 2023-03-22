Премьер Саксонии Кречмер: для сохранения отношений с Россией Германия должна починить "Северные потоки"

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У Германии есть надежда на сохранение отношений с Россией в том случае, если они отремонтирует повреждённые "Северные потоки". Такое заявление сделал премьер-министр немецкой федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер.

Премьер выразил сомнение, что украинский конфликт едва ли может завершиться в течение ближайших нескольких недель, и призвал начать восстановление взорванного газопровода немедленно.

"Нужно ремонтировать трубопровод сейчас, чтобы через пять лет был вариант сохранить отношения с Россией", — сказал Кречмер в беседе с изданием Focus.

Восстановленный газопровод станет залогом возрождения немецко-российских экономических отношений. Однако ремонт нужно начинать сейчас, потому что потом будет уже поздно.

Кречмер отметил, что правительство ФРГ ведёт себя так, словно у страны нет никаких проблем в области энергетики. А между тем Германия вынуждена покупать очень дорогой СПГ, обладающий не меньшим углеродным следом, чем бурый уголь. Из-за этого увеличиваются выбросы углекислого газа, на фоне растущего спроса на электроэнергию.

"Я думаю, что было бы слишком круто заявить, что "Северный поток" нам не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы он оставался доступным", — добавил Кречмер.