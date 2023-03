Зеленский: Украина не идёт на мирные переговоры с Россией из-за ордера на "арест" Путина

Владимир Зеленский объяснил своё нежелание идти на мирные переговоры с Россией. В этот раз он озвучил новую причину — "ордер на арест" российского президента Владимира Путина.

Так, Зеленский заявил в интервью китайскому изданию The Japan News by The Yomiuri Shimbun, что Киев не может идти на компромисс именно из-за решения МУС в Гааге. В том, что МУС выдал "ордер на арест" Путина, виновна Украина, добавил он.

Напомним, Зеленский исключает возможность переговоров с Россией не первый раз. Ранее украинский лидер узаконил отказ от переговоров с Путиным. Китайский "мирный план" он похвалил, но всерьёз не воспринял.