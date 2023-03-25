Владимир Зеленский объяснил своё нежелание идти на мирные переговоры с Россией. В этот раз он озвучил новую причину — "ордер на арест" российского президента Владимира Путина.
Так, Зеленский заявил в интервью китайскому изданию The Japan News by The Yomiuri Shimbun, что Киев не может идти на компромисс именно из-за решения МУС в Гааге. В том, что МУС выдал "ордер на арест" Путина, виновна Украина, добавил он.
Напомним, Зеленский исключает возможность переговоров с Россией не первый раз. Ранее украинский лидер узаконил отказ от переговоров с Путиным. Китайский "мирный план" он похвалил, но всерьёз не воспринял.
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