Главный прокурор МУС в Гааге: "ордер на арест" Путина выдали пожизненно

"Ордер на арест" президента России Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд в Гааге, — пожизненный. Отозвать его могут лишь при одном условии. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

Он подчеркнул, что для военных преступлений, в которых МУС обвиняет российского лидера, срока давности нет.

Люди должны понимать, что есть закон и с властью приходит ответственность, подчеркнул Хан. Также прокурор уточнил, что "ордер на арест" может быть отозван, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.

Добавим, ранее сегодня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.