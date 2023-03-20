"Ордер на арест" президента России Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд в Гааге, — пожизненный. Отозвать его могут лишь при одном условии. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан.
Он подчеркнул, что для военных преступлений, в которых МУС обвиняет российского лидера, срока давности нет.
Люди должны понимать, что есть закон и с властью приходит ответственность, подчеркнул Хан. Также прокурор уточнил, что "ордер на арест" может быть отозван, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.
Добавим, ранее сегодня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.