Политик Филиппо призвал изгнать Макрона из-за его намерения передать снаряды Киеву

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Французский лидер Эммануэль Макрон подталкивает страну к Третьей мировой войне, продолжая поставлять вооружение Киеву. Такое заявление сделал бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

Филиппо напомнил об обещании Макрона сократить сроки поставок всех типов ракет Украине. Политика возмутило, что французское правительство забирает деньги у своих собственных граждан, не решая растущие проблемы, зато для нужд Киева каким-то чудом деньги у Парижа находятся.

Филиппо считает, что Макрон не имеет права управлять страной.

"У Парижа нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — написал Филиппо в Twitter*.

Ранее Филиппо уже не раз говорил, что продолжающимися поставками вооружений Киеву Запад лишь усугубляет и затягивает украинский конфликт. Также экс-европарламентарий уверен, что антироссийскими санкциями, особенно в области энергетики, Европа губит сама себя.

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