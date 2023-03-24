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Политик Филиппо призвал изгнать Макрона из-за его намерения передать снаряды Киеву

1:19
Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон подталкивает страну к Третьей мировой войне, продолжая поставлять вооружение Киеву. Такое заявление сделал бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

Политик Филиппо призвал изгнать Макрона из-за его намерения передать снаряды Киеву

Филиппо напомнил об обещании Макрона сократить сроки поставок всех типов ракет Украине. Политика возмутило, что французское правительство забирает деньги у своих собственных граждан, не решая растущие проблемы, зато для нужд Киева каким-то чудом деньги у Парижа находятся.

Филиппо считает, что Макрон не имеет права управлять страной.

"У Парижа нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — написал Филиппо в Twitter*.

Ранее Филиппо уже не раз говорил, что продолжающимися поставками вооружений Киеву Запад лишь усугубляет и затягивает украинский конфликт. Также экс-европарламентарий уверен, что антироссийскими санкциями, особенно в области энергетики, Европа губит сама себя.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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