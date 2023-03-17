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Политик Филиппо призвал к выходу Франции из НАТО: "Придём к Третьей мировой войне"

1:09
Мир

Французский политик Флориан Филиппо призвал главу государства Эммануэля Макрона выйти из состава Североатлантического альянса во избежание Третьей мировой войны.

Политик Филиппо призвал к выходу Франции из НАТО: "Придём к Третьей мировой войне"

В беседе с РИА Новости он отметил, что США и другие члены НАТО заставляют Францию вооружать украинскую армию. По его словам, американские политики хотят вовлечь Европу в мировой конфликт.

"Если мы так и продолжим слушать НАТО и США, мы никогда не придём к миру, мы придём к Третьей мировой войне", — подчеркнул Филиппо.

Он также обратил внимание на "воинственную повестку" Соединённых Штатов. Политик считает, что американские власти заинтересованы в противостоянии не только с Москвой, но и с Пекином. Как пояснил собеседник агентства, Франция не должна поддерживать агрессивные шаги Вашингтона, поэтому ей следует покинуть НАТО.

Ранее Филиппо указал на слабую позицию Макрона по украинскому вопросу. Он обвинил президента Франции в отсутствии воли для того, чтобы стать посредником между РФ и Украиной.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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