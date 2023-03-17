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Политик Филиппо указал на слабую позицию Макрона по украинскому вопросу: "Несерьёзен"

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Мир

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя своей страны Эммануэля Макрона за слабую позицию по украинскому вопросу.

Политик Филиппо указал на слабую позицию Макрона по украинскому вопросу: "Несерьёзен"

В беседе с РИА Новости он обвинил лидера Франции в отсутствии воли для того, чтобы стать посредником между Москвой и Киевом, а также поспособствовать скорейшему урегулированию конфликта.

Филиппо назвал Макрона "комедиантом". По его словам, европейцы перестали доверять французскому президенту, ведь он часто лжёт.

"Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть роль посредника", — подчеркнул политик.

Кроме того, он добавил, что руководитель Франции "несерьёзен", когда речь заходит о необходимости урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.

Ранее Макрон призвал не допустить начала новой мировой войны. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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