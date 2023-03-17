Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя своей страны Эммануэля Макрона за слабую позицию по украинскому вопросу.
В беседе с РИА Новости он обвинил лидера Франции в отсутствии воли для того, чтобы стать посредником между Москвой и Киевом, а также поспособствовать скорейшему урегулированию конфликта.
Филиппо назвал Макрона "комедиантом". По его словам, европейцы перестали доверять французскому президенту, ведь он часто лжёт.
"Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть роль посредника", — подчеркнул политик.
Кроме того, он добавил, что руководитель Франции "несерьёзен", когда речь заходит о необходимости урегулирования конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ранее Макрон призвал не допустить начала новой мировой войны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Если уцелевшие при взрыве трубы СП используют для строительства хаба в Калининграде, некоторые страны заартачатся, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Демидов.