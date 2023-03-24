Марков о признании Арменией решения Гаагского суда об аресте Путина: Это пощёчина России

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков назвал решение Армении признать юрисдикцию Гаагского суда предательством.

Марков высказался о заявлении представителей Конституционного суда Армении, которые вынесли решение о соответствии МУС государственной конституции.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении.



"Они вот специально выбрали этот момент, чтобы окончательно присоединиться к МУС, когда МУС хочет арестовать Путина? Это пощечина России со стороны Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он считает, что премьер-министр Армении Никола Пашинян таким образом проявил наглость.

Марков уверен, что Армения переходит из категории союзников в категорию предателей России.

"Теперь Пашинян будет довольно усмехаться, рассуждая о гипотетическом аресте Путина в Армении и передаче его в МУС? Предатели", — выразил своё возмущение политический эксперт.