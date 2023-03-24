Политолог Сергей Марков назвал решение Армении признать юрисдикцию Гаагского суда предательством.
Марков высказался о заявлении представителей Конституционного суда Армении, которые вынесли решение о соответствии МУС государственной конституции.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении.
"Они вот специально выбрали этот момент, чтобы окончательно присоединиться к МУС, когда МУС хочет арестовать Путина? Это пощечина России со стороны Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что премьер-министр Армении Никола Пашинян таким образом проявил наглость.
Марков уверен, что Армения переходит из категории союзников в категорию предателей России.
"Теперь Пашинян будет довольно усмехаться, рассуждая о гипотетическом аресте Путина в Армении и передаче его в МУС? Предатели", — выразил своё возмущение политический эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Звёзды дают концерты для раненых бойцов и участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса.