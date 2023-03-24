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Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

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Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявления Конституционного суда Армении о необходимости соблюдать решение Гаагского суда об аресте Владимира Путина.

Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

Песков объяснил, что Ереван пока свою позицию не разъяснил.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами", — цитирует слова Пескова Telegram-канал издания "Подъём".

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции республики. Согласно данному заявлению, властям Армении придётся задержать Владимира Путина, если он появится на территории страны.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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