Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявления Конституционного суда Армении о необходимости соблюдать решение Гаагского суда об аресте Владимира Путина.

Песков объяснил, что Ереван пока свою позицию не разъяснил.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами", — цитирует слова Пескова Telegram-канал издания "Подъём".

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции республики. Согласно данному заявлению, властям Армении придётся задержать Владимира Путина, если он появится на территории страны.