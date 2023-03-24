Белому дому пришлось править стенограмму выступления Джо Байдена, назвавшего "абьюзеров" советниками

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Администрации Белого дома пришлось экстренно направить стенограмму речи президента США Джо Байдена на выступлении в честь Месяца женской истории.

Говоря о противодействии домашнему насилию, американский лидер назвал "абьюзеров" советниками по внешней политике.

"Мы предприняли, например, самый важный закон о безопасном обращении с оружием за 30 лет, чтобы не допускать попадания оружия в руки советников по внутренней политике (domestic political advisors)", — произнёс он перед собравшимися.

В опубликованной на официальном сайте Белого дома речи Байдена "советники по внутренней политике" зачеркнули, исправив на "привлекавшиеся к суду за домашнее насилие" (convicted domestic abusers).