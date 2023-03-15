Newsweek: сенатор США Грэм сравнил Байдена с оленем и призвал сбивать российские самолёты

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти США прекрасно понимают, что в падении американского дрона MQ-9 виновата Россия, но никак не реагируют, тогда как стоит отдать приказ ВВС сбивать российские самолёты, заявил сенатор Линдси Грэм.

По его словам, Белый дом обязан поставить Кремлю ультиматум.

"Если вы (российские истребители. — Прим. ред.) когда-нибудь приблизитесь к другому американскому активу, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит", — цитирует политика издания Newsweek.

Вместо этого, отметил сенатор, Джо Байден ведёт себя "как олень в свете фар" перед лицом России и других внешних угроз. Грэм уверен, что Владимир Путин отдал приказ сбить разведывательный беспилотник после того, как увидел бессилие американской администрации перед "китайским воздушным шаром-шпионом".