Казанцев: Западу на руку, что славяне убивают друг друга

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Военный эксперт Руслан Казанцев уверен, что Западу на руку, что славяне убивают друг друга.

Казанцев сказал, что сегодня славяне сокращают своё население и свои боевые части. Украинцы, которые это понимают, не могут ничего с этим сделать, потому что являются заложниками ситуации.

"Западу на руку, что славянские народы убивают друг друга", — заявил Казанцев в эфире телеканала "Крым 24".

Казанцев добавил, что сегодня у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного огромная власть — армия.