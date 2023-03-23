Военный эксперт Руслан Казанцев уверен, что Западу на руку, что славяне убивают друг друга.
Казанцев сказал, что сегодня славяне сокращают своё население и свои боевые части. Украинцы, которые это понимают, не могут ничего с этим сделать, потому что являются заложниками ситуации.
"Западу на руку, что славянские народы убивают друг друга", — заявил Казанцев в эфире телеканала "Крым 24".
Казанцев добавил, что сегодня у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного огромная власть — армия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.