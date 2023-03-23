Сенатор Климов ответил на идею США "продать" России её новые регионы: мы не может сами у себя покупать собственные территории

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов высказался по поводу предложения бывшего советника по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола, считающего, что Вашингтону стоит уговорить Киев продать России бывшие украинские регионы, ставшие теперь российскими.

"Видимо этот господин не читал нашу Конституцию. Мы не можем сами у себя покупать собственные территории. Почему бы нам тогда Туву у себя не купить или Сахалин?" — спросил Климов в беседе с "Известиями".

Сенатор подчеркнул, что на территориальную принадлежность любых земель должны в первую очередь влиять желания проживающих там граждан.

Климов напомнил о праве на самоопределение — одном из основных принципов Устава ООН, согласно которому жители конкретных регионов сами должны решать, в составе какой страны им будет лучше. Сенатор вспомнил о Косово, судьбу которого Запад решил сам безо всякого референдума.

22 марта Лойола в материале для издания The Atlantic предложил США уговорить Украину "продать России территорию в обмен на крупную сумму, включая репарации".