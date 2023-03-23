Американские власти должны заставить руководство Украины "продать" России новые регионы, обменяв их на финансовые компенсации. Об этом заявил экс-советник по оборонной политике США при Пентагоне и сенате Марио Лойола.
В материале для The Atlantic он отметил, что такой шаг Киева позволит уладить конфликт мирным путём. По его мнению, в этом случае Украина также повысит свои шансы на присоединение к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.
"США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, в том числе репарации", — подчеркнул Лойола.
Если Украина не пойдёт на компромиссы, произойдёт ещё более сильное сближение Москвы и Пекина, указал экс-сотрудник Пентагона. Он убеждён в том, что в дальнейшем это спровоцирует падение американской гегемонии.
Осенью 2022 года по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.