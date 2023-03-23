Экс-сотрудник Пентагона Лойола: США должны заставить Украину "продать" России новые регионы

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские власти должны заставить руководство Украины "продать" России новые регионы, обменяв их на финансовые компенсации. Об этом заявил экс-советник по оборонной политике США при Пентагоне и сенате Марио Лойола.

В материале для The Atlantic он отметил, что такой шаг Киева позволит уладить конфликт мирным путём. По его мнению, в этом случае Украина также повысит свои шансы на присоединение к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

"США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму, в том числе репарации", — подчеркнул Лойола.

Если Украина не пойдёт на компромиссы, произойдёт ещё более сильное сближение Москвы и Пекина, указал экс-сотрудник Пентагона. Он убеждён в том, что в дальнейшем это спровоцирует падение американской гегемонии.

Осенью 2022 года по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.