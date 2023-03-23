Захарова ответила Кирби на его слова о российском пилоте: "Джон, нервы надо беречь"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби не нервничать и беречь свои нервные клетки для более трудных моментов, которые ждут США впереди.

Таким образом Захарова отреагировала на оскорбление, которое позволил себе Кирби в адрес российского пилота, управлявшего самолётом Су-27, из-за манёвров которого американский беспилотник упал в Чёрное море.

"Джон, я понимаю вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов и нервы надо беречь", — написала Захарова в Telegram-канале.

В заключение Захарова поинтересовалась, не называют ли, совершенно случайно, таким словом, которое употребил Кирби, в Совете национальной безопасности сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена.