По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, в американском экспертном сообществе ходили разговоры о возможности военного конфликта с Китаем. Однако Россия помогла сорвать тайные планы США.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Пекин является главным вызовом для Вашингтона, а Россия — острой угрозой в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Об этом сообщила ведущая канала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Мы в курсе".
"Вашингтон уже давно в стратегических публичных документах фиксирует признание Москвы и Пекина основными противниками и главными целями, поскольку у них появляется возможность противодействовать политике Соединённых Штатов", — признался Мендкович.
Запад развернул санкционную войну против России, но та смогла выдержать её и поразить мировых экспертов экономическими показателями, превзошедшими все ожидания. В то же время Китай последовательно увеличивает свою экономическую мощь и всё громче заявляет о своих политических намерениях, которые не совпадают с интересами американских властей.
В экспертных кругах США уже обсуждались возможные военные действия против Пекина в ближайшие пять лет. Однако сотрудничество между Россией и Китаем серьёзно сорвало американские планы.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.