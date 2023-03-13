РИА Новости: власти КНР обозначили свои цели и решили идти с Россией против Запада

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Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Вместе с тем он начал больше предшественников говорить о внешних угрозах. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин.

Китайский лидер призвал поднять уровень армии КНР до мировых стандартов. Такая необходимость вызвана угрозами, исходящих со стороны США.

Лидер КНР упомянул и о "достижении целей к столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году". Американские наблюдатели считают, что данный срок выбран не случайно. К этому времени Пекин планирует присоединить Тайвань.

Увеличение оборонного бюджета Китая за десять лет почти вдвое позволяет содержать крупнейшие в мире постоянные вооружённые силы численностью в два миллиона человек, самый большой военно-морской флот, мощные ракетные и авиационные группировки. Это не может не беспокоить Вашингтон, отмечает обозреватель.

"Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентно серьёзные проблемы для развития страны", — цитирует слова Цзиньпина агентство "Синьхуа".

Эксперты считают, что России выгодно переизбрание, поскольку китайский лидер неоднократно заверял Москву в поддержке.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов полагает, что Цзиньпин повысил ставки.

"Впервые всё названо своими именами: США — угроза, Россия — союзник, с которым выстроены образцовые международные отношения. Появился акцент на усиление военной мощи, потому что возникла угроза самой модели развития КНР", — рассуждает эксперт.

При этом Пекин продолжает отношения с Евросоюзом, оставаясь для него ключевым поставщиком.