The Sun: прощание Путина и Си на крыльце Кремля стало пугающим сигналом для Запада

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Западная пресса продолжает анализировать итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Очередным таким материалом отметилось британское издание The Sun. Которое обнаружило пугающий для Запада сигнал, когда президент России вышел проводить председателя КНР после переговоров в Кремле.

Вечером 21 марта, после долгих переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин попрощались на крыльце Кремлевского дворца, обменявшись рукопожатиями и дружескими напутствиями, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину, что "сейчас идут перемены, которых не было 100 лет" в пугающей угрозе Западу, когда он покидал Москву после знакового визита", — говорится в статье.

Также в материале отмечается, что слова китайского лидера о переменах прозвучали в тот же день, что и заявление Владимира Путина о планах Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном. Российский лидер предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать на отправку Киеву оружия с ядерным компонентом.

Напомним, после этого британские официальные лица кинулись опровергать заявление российского президента, подчёркивая, что снаряды с обеднённым ураном стоят на вооружении армии Соединённого Королевства десятки лет. И что они не являются оружием с ядерным компонентом, о чём России, дескать, известно.

Здесь стоит отметить, что в Организации объединённых наций также весьма негативно отреагировали на британские планы.

"Мы уже много лет выражаем озабоченность по поводу использования обеднённого урана из-за последствий, к которым приводит его применение", — заявил представитель ООН Фархан Хан.

Однако же как раз последствия применения подобных боеприпасов в Лондоне не комментируют. И понятно, почему.