Политолог о прострации Зеленского на встрече с боевиками ВСУ: идёт распад личности

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На недавней встрече с боевиками ВСУ на подконтрольной им территории Артёмовска президент Украины Владимир Зеленский вёл себя крайне странно. Глава Незалежной не смог внятно произнести речь и сфокусировать взгляд.

По словам публициста, политического эксперта Сергея Простакова, украинского лидера начало подводить ментальное здоровье.

Как подчеркнул эксперт, вероятно, Зеленский находится на стадии распада личности.

"И то, как на него повлияла западная "опека", для нас остаётся загадкой. В любом случае стрессовые ситуации не могут не отражаться на здоровье", — пояснил Простаков "ПолитРоссии".

Как подчеркнул политэксперт, если Зеленский продолжит "в том же духе", то это может существенно сыграть на руку российской стороне.