Зеленский не смог самостоятельно налить себе чай из автомата на заправке

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Украинский лидер Владимир Зеленский посетил одну из автозаправок, находящуюся, по его словам, в Донбассе, неподалёку от района ведения боевых действий. Видео посещения заправки и общения "с простыми людьми" президент разместил в своём Telegram-канале.

Зеленского сопровождали члены Офиса президента и его глава Андрей Ермак. На заправке, помимо них, оказалось много украинских военных, которые просили лидера страны с ними сфотографироваться.

Однако полностью создать образ близкого к народу президента у Зеленского не получилось — ему не удалось самому налить себе чай из находящегося на заправке автомата. Однако приближённые не бросили в неловкой ситуации своего лидера и налили напиток.

21 марта Зеленский посетил подразделения ВСУ под Бахмутом, где поговорил с военными и лично передал им государственные награды.