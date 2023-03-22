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Зеленский не смог самостоятельно налить себе чай из автомата на заправке

0:58
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил одну из автозаправок, находящуюся, по его словам, в Донбассе, неподалёку от района ведения боевых действий. Видео посещения заправки и общения "с простыми людьми" президент разместил в своём Telegram-канале.

Зеленский не смог самостоятельно налить себе чай из автомата на заправке

Зеленского сопровождали члены Офиса президента и его глава Андрей Ермак. На заправке, помимо них, оказалось много украинских военных, которые просили лидера страны с ними сфотографироваться.

Однако полностью создать образ близкого к народу президента у Зеленского не получилось — ему не удалось самому налить себе чай из находящегося на заправке автомата. Однако приближённые не бросили в неловкой ситуации своего лидера и налили напиток.

21 марта Зеленский посетил подразделения ВСУ под Бахмутом, где поговорил с военными и лично передал им государственные награды.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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