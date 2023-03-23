Украинский режим готовит крупную провокацию на Запорожской АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Киеве хотят отключить станцию от энергоснабжения, что может привести к перегреву энергоблоков, пояснил он.
"Для этого под видом ремонтных работ планируется отключить последнюю резервную линию электропередач мощностью 750 кВ, которая питает атомную станцию и поддерживает ее энергоблоки", — уточнил Рогов в интервью агентству РИА Новости.
Такая ситуация, добавил он, считается форс-мажором и вынудит экстренно запускать дизель-генераторы, чтобы избежать катастрофы.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.