Рогов: Киев готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС и планирует перегреть энергоблоки

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Украинский режим готовит крупную провокацию на Запорожской АЭС, заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Киеве хотят отключить станцию от энергоснабжения, что может привести к перегреву энергоблоков, пояснил он.

"Для этого под видом ремонтных работ планируется отключить последнюю резервную линию электропередач мощностью 750 кВ, которая питает атомную станцию и поддерживает ее энергоблоки", — уточнил Рогов в интервью агентству РИА Новости.

Такая ситуация, добавил он, считается форс-мажором и вынудит экстренно запускать дизель-генераторы, чтобы избежать катастрофы.