Kölner Stadt-Anzeiger: один момент встречи лидеров РФ и КНР привлёк особое внимание

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Особое внимание привлёк один момент встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, говорится в статье, опубликованной в германском издании Kölner Stadt-Anzeiger.

В материале отмечается, что многие наблюдатели были порядком озадачены одной сценой во время встречи лидеров двух стран в Кремле 20 марта (перевод "ПолитРоссия").

Владимир Путин и Си Цзиньпин тепло приветствовали друг друга, отмечает Kölner Stadt-Anzeiger: "У Москвы и Пекина много общих задач и целей, сказал Путин во время беседы с Си Цзиньпином в Кремле. В ответ Си поприветствовал кремлевского главу и назвал его своим другом".

В этот момент президент России был предельно собран и сосредоточен. И эта невозмутимость произвела большое впечатление на иностранных наблюдателей вообще (например, советника украинского МВД Антона Геращенко) и в особенности на журналистов Kölner Stadt-Anzeiger. Которые даже посвятили этому отдельный материал.

Осталось загадкой, каким именно, по мнению немецких журналистов, должно было быть поведение российского лидера, чтобы не привлекать пристального внимания иностранных наблюдателей.

А если говорить серьёзно, то очевидно, что в странах коллективного Запада визиту председателя КНР в Россию и в самом деле уделяют много внимания. Подчёркивается, например, что этот визит является демонстрацией крепких отношений между двумя странами.

И лидеры России и Китая постоянно отмечают тот факт, что отношения и в самом деле находятся на беспрецедентно высоком уровне.