Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году

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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проведут в Москве переговоры. Их темами станут конфликт на Украине, китайская инициатива по его разрешению, укрепление двухсторонних связей, экономическое сотрудничество и ряд других.

До начала встречи с российским лидером председатель КНР провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На них Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.