Politico: генерал Милли заявил, что Киеву будет чрезвычайно сложно вытеснить ВС РФ в 2023 году

Генерал США Марк Милли заявил, что Киеву будет чрезвычайно сложно вытеснить российские войска в 2023 году. Слова военного передаёт Politico.

Глава комитета начальников штабов Пентагона заявил, что вытеснение российских войск с территории Украины является "сложной задачей". По его словам, это не невозможно сделать, но очень сложно.

По мнению Милли, на сегодняшний день ни одна из сторон конфликта не может осуществить политические цели военными путем. Милли считает, что такое "состояние" будет сохраняться некоторое время. Однако он отметил, что конфликт не считает замороженным.