Россия весьма умело отражает выпады западной коалиции. И не только отражает, но и весьма умело контратакует, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.
Недавно действия России застали врасплох одного из главных её противников — Великобританию, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия"). Мощная российская контратака застала британцев врасплох, считают китайские эксперты.
На днях под санкции России попали 23 подданных Великобритании. Сам факт санкций сенсацией не стал. А вот содержание этого списка удивило, говорится в материале.
Санкции были введены в отношении ряда представителей британского военного ведомства, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании.
Под российские санкции попали лица, которые занимаются травлей иностранных журналистов, чья точка зрения отличается от официальной позиции британских властей. И в Китае полагают, что этим ходом Россия застигла своих противников врасплох.
По мнению китайских экспертов, Россия нанесла удар там, где его никто не ожидал. В Великобритании, как и в других западных странах, любят рассуждать о свободе слова и честности своей прессы.
Однако в материале подчёркивается, что в этих утверждениях нет ни доли правды. Британские издания очень часто распространяют недостоверную и откровенно лживую информацию, которая выгодна официальному Лондону. А всех, кто не хочет работать по такой схеме, подвергают травле.
Так что Россия своими санкциями показала миру тёмную сторону британской демократии, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.
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