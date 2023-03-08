Sohu: Путин подтвердил репутацию "крутого парня-президента" неприятным для EC способом

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Политические обозреватели Sohu заявили, что Владимир Путин подтвердил репутацию "крутого парня-президента" неприятным для EC способом.

После начала украинского конфликта США собрали коалицию, которая выступила против России единым фронтом. Они ввели антироссийские санкции, пытались изолировать Россию и российскую культуру в целом. Обозреватели Sohu заявляют, что ни одна из их мер не принесла результатов. Россия продолжает сотрудничать со странами и даже эффективно контратакует недружественно настроенные государства.

"Недавно Владимир Путин подписал закон, которым подтвердил, что достоин звания "крутой парень-президент", — рассказали аналитики Sohu.

Несколько месяцев назад Путин заявил, что отказ США и ЕС нормально взаимодействовать с РФ станет ударом для западных государств. Однако Вашингтон и Европа решили, что Путин блефует. По прошествии времени стало понятно, что Путин говорил всерьёз. Он доказал это крайне неприятным для EC способом, пишут китайские аналитики.

Российский президент подписал закон № 43-ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы". Таким образом, по мнению китайских обозревателей, Путин махом разорвал связи РФ с Советом Европы.

"Этот шаг стал предупреждением европейским странам, которые считали, что могут разговорить с РФ с позицией силы", — констатировали авторы Sohu.