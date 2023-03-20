Одно из самых обсуждаемых событий в мире — визит Си Цзиньпина в Россию. Реакция на это западных СМИ и аналитиков граничит с истерикой. Обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов считает, что это является признаком страха Запада прекращения огня и установления мира. Речь идёт не только о боевых действиях на Украине.
Пекин пытается найти решение относительно конфликта на Украине. Западные аналитики стараются вбить хоть какой-нибудь клин в отношения между Россией и Китаем. Корнилов отмечает, что неслучайно спикеры Международного уголовного суда устроили свою выходку с "ордером на арест Путина" буквально через несколько часов после официального объявления о визите Цзиньпина в Москву.
Активно поддерживается мысль, что РФ и КНР всю жизнь были врагами и конкурентами, а нынешний период дружбы выступает лишь временным "исключением из правил”.
"Но о периоде, когда наши народы пели песню "Москва — Пекин", западные аналитики стараются не вспоминать. А то придётся пояснять своей публике, почему песни и плакаты о дружбе русского и китайского народов "не соответствуют потребностям Америки", а значит, вредны и опасны", — заключает обозреватель.
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