Кандидат в президенты США Ники Хэйли призвала в проведению спецоперации в Мексике

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Кандидат в президенты США 2024 республиканка Ники Хэйли призвала в проведению спецоперации американских Вооружённых сил в Мексике. Соответствующее заявление она сделала в эфире одного из местных телеканалов.

По утверждению Хэйли, мексиканское правительство вошло в сговор с местными наркокартелями. И США следует поставить ему ультиматум. Либо самостоятельная борьба с мацией, либо американцы введут войска на территорию страны.

"Мы можем сделать это, организовав специальные операции в Мексике… точно так же, как мы имели дело с ИГИЛ*", — сказала она.

Поддержал её в этом и член Республиканской партии сенатор Ден Креншо.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.