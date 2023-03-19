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Кандидат в президенты США Ники Хэйли призвала в проведению спецоперации в Мексике

1:05
Мир

Кандидат в президенты США 2024 республиканка Ники Хэйли призвала в проведению спецоперации американских Вооружённых сил в Мексике. Соответствующее заявление она сделала в эфире одного из местных телеканалов.

Кандидат в президенты США Ники Хэйли призвала в проведению спецоперации в Мексике

По утверждению Хэйли, мексиканское правительство вошло в сговор с местными наркокартелями. И США следует поставить ему ультиматум. Либо самостоятельная борьба с мацией, либо американцы введут войска на территорию страны.

"Мы можем сделать это, организовав специальные операции в Мексике… точно так же, как мы имели дело с ИГИЛ*", — сказала она.

Поддержал её в этом и член Республиканской партии сенатор Ден Креншо.

Ранее Леонков заявил, что наёмники ВСУ проявляют изобретательность в зоне СВО.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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