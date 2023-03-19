Американский ветеран Ноктис Дрейвен раскритиковал официальный Киев и представителей Вооружённых сил Украины за то, что те не дают семьям погибших боевиков "достойно похоронить" близких.
"Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить. Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще ещё существуют, почему к ним продолжают так относиться", — заявил Дрейвен.
По словам ветерана, тела украинских солдат "валяются у дорог", а государство объявляет их пропавшими без вести, лишь бы не платить семьям компенсации за погибших.
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