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В США взмутились отношением Киева к боевикам ВСУ: валяются тела у дорог — дайте похоронить

Мир

Американский ветеран Ноктис Дрейвен раскритиковал официальный Киев и представителей Вооружённых сил Украины за то, что те не дают семьям погибших боевиков "достойно похоронить" близких.

В США взмутились отношением Киева к боевикам ВСУ: валяются тела у дорог — дайте похоронить

"Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они ещё и не позволяют семьям достойно похоронить. Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще ещё существуют, почему к ним продолжают так относиться", — заявил Дрейвен.

По словам ветерана, тела украинских солдат "валяются у дорог", а государство объявляет их пропавшими без вести, лишь бы не платить семьям компенсации за погибших.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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