Президент США Джо Байден не раз заявлял, что посыл Москвы, которая якобы рассчитывала на раскол Запада после начала спецоперации на Украине, был ошибочным. Напротив, Европа и Соединённые Штаты стали ближе, а НАТО укрепилась.
Это действительно так, но вопрос лишь в том, насколько прочно и надолго ли будет таковым единство, спаянное русофобией, в ближайшей перспективе, например, через год, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.
По его мнению, реакция Запада на изменение ситуации на фронте в плохую для ВСУ сторону — важный фактор, но дело совсем не в этом.
Журналист объяснил, что держится единство Запада на двух простых вещах: зависимости Европы от США и единстве американской политической верхушки в вопросе использования Украины для прокси-войны с Россией.
И первое без второго становится бессмысленным, так как если произойдёт раскол в американской элите, то в Европе, пусть даже и сильно запуганной "русской угрозой", начнётся разброд и шатание, добавил автор статьи.
"А этот раскол практически неизбежен, потому что провоцировать его будут предстоящие следующей осенью выборы в США", — заключил публицист.
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