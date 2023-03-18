Wall Street Journal: риск скорого банкротства грозит ещё 186 американским банкам

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Американские экономические аналитики нашли ещё 186 в финансовых учреждений в США, которые могут объявить о банкротстве вслед за Silicon Valley Bank (SVB).

Эксперты напомнили, что SVB стал жертвой поднятия ключевой ставки в стране, после чего вкладчики банка стали массово снимать незастрахованные депозиты.

"В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", — сообщает издание Wall Street Journal.

По мнению аналитиков, этим финансовым структурам не хватит активов расплатиться по всем имеющимся незастрахованным вкладам, а значит они попросту обесценятся.