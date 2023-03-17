В Турции оценили предварительный финансовый ущерб от землетрясения. По данным местного Минфина он превысил $105 миллиардов.
Власти Турции полагают, что материальный ущерб от серии землетрясений на юго-востоке страны, жертвами которых стали более 49 тысяч человек, превысил два триллиона турецких лир. По нынешнему курсу это чуть более $105 миллиардов. Такие данные приводят местное министерство финансов и казначейство.
"Ущерб от землетрясений составляет два триллиона лир, — заявил представитель Минфина в эфире телеканала TRT Haber. — Это показывает, что мы имеем примерно в шесть раз больший ущерб, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год".
Напомним, что страшные подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 баллов фиксировались 6 февраля с интервалом в девять часов. Они произошли в 11 провинциях Турции, а также в соседних государствах, включая Сирию. Власти Турции назвали это землетрясение "катастрофой века", а окончательное количество жертв и точная сумма ущерба всё ещё не определены.
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