Британский офицер Грант назвал Чёрное море самым уязвимым местом на восточном фланге НАТО

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший британский офицер Глен Грант, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии, заявил, что Чёрное море является наиболее уязвимым местом на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал NBC.

Грант объяснил это тем, что Болгария и Румыния являются слабыми членами альянса, а Турция ведёт себя неуступчиво и самовольно. Эти факторы препятствуют достаточному присутствию НАТО в Чёрном море.

По словам бывших сотрудников органов национальной безопасности, которые действовали в регионе, США и НАТО недостаточно хорошо контролируют ситуацию в Чёрном море, несмотря на его стратегическую важность. Они отметили, что активность Запада в регионе сократилась после того, как Крым стал российским.