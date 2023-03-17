Бывший британский офицер Глен Грант, который работал военным инструктором и консультантом на Украине и в Болгарии, заявил, что Чёрное море является наиболее уязвимым местом на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал NBC.
Грант объяснил это тем, что Болгария и Румыния являются слабыми членами альянса, а Турция ведёт себя неуступчиво и самовольно. Эти факторы препятствуют достаточному присутствию НАТО в Чёрном море.
По словам бывших сотрудников органов национальной безопасности, которые действовали в регионе, США и НАТО недостаточно хорошо контролируют ситуацию в Чёрном море, несмотря на его стратегическую важность. Они отметили, что активность Запада в регионе сократилась после того, как Крым стал российским.
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