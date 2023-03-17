Виногродский: Си Цзиньпин приезжает в РФ, чтобы окончательно повернуть Путина на Восток

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Основная цель поездки лидера Китая Си Цзиньпина в Россию — обсуждение стратегических дружеских отношений между Москвой и Пекином, то есть окончательный поворот РФ на Восток. Об этом сообщил независимый китаевед Бронислав Виногродский, комментируя в интервью Pravda.Ru предстоящую встречу председателя КНР с российским президентом Владимиром Путиным.

Эксперт отметил, что "мирный план" Китая по урегулированию конфликта вокруг Украины тоже будет обсуждаться на переговорах Путина и Си Цзиньпина. По его мнению, Киев и США ещё не готовы к инициативам КНР. Однако он пояснил, что Китай — глобальный игрок на мировой арене, который знает, как реализовать план по Украине.

При этом специалист подчеркнул: главной темой диалога станет "то, что толкнуло Россию и Китай в объятия друг друга".

"Я 30 лет говорю о том, что нужно активно строить отношения с Китаем, но каждый раз слышу: "Мы опять повернулись на Восток". Это уже надоело. Необходимо строить длинные стратегические дружеские отношения с самым большим и мощным соседом. Я верю в Си Цзиньпина, в то, что ему удастся убедить серьёзно отнестись к КНР. Он приезжает, чтобы попробовать напрямую договориться с нашим главным, и у нашего-то главного есть это понимание", — подчеркнул Виногродский.

Он считает, что лидеры РФ и Китая "чувствуют друг друга", поэтому смогут найти взаимопонимание.

Ранее Кремль анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта по приглашению Путина, а также подписание ряда важных документов.