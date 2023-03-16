IJR: американцы раскритиковали Белый дом за слово, которым чиновники описали действия РФ

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Администрацию Байдена раскритиковали за слово, которым чиновники США описали действия России в ходе падения американского БПЛА MQ-9. Об этом сообщает издание The Independent Journal Review (IJR).

Журналист IJR заявил, что представители Белого дома в своих комментариях дали плохую оценку действиям Москвы. Он обвинил их в ликвидации беспилотника, стоимостью 32 миллионов долларов. Эти высказывания вызывали бурную реакцию, в том числе и в самих США.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани раскритиковала Белый дом. Она заявила, что американские чиновники употребили довольно странное слово, описывая действия РФ.

"Кейли Макинани отметила, что ответ администрации Байдена включал в себя одно странное слово: непрофессионально", — сообщает обозреватель.

Официальные представители США заявили, что беспилотник рухнул в Чёрное море из-за "непрофессиональных действий" России. Макинани считает, что в этом контексте так говорить неуместно. Вашингтон пытается сгладить острые углы в отношениях с Россией и поэтому использует корпоративную риторику в публичных высказываниях. Это, по мнению Макинани, демонстрирует слабость действующей администрации США. Более того, она поиронизировала, что это администрация Байдена может похвастаться "непрофессиональными действиями".