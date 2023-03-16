Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пророчил России спад потребительского сектора, однако теперь западные страны предлагают своим гражданам заменить салаты и помидоры репой.
Российский лидер напомнил, что год назад власти западных государств вынудили уйти многие компании из России.
"Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг", — сказал Путин.
Но вышло так, что сам Запад столкнулся с теми же самыми проблемами, отметил глава государства. Более того, руководители западных стран предложили жителям заменить салат и помидоры репой.
"Репа — хороший продукт, но и за репой тоже, наверное, к нам придется ехать", — отметил российский лидер.
Он напомнил, что в России высокий уровень урожая, который существенно превышает показатели европейских стран.
Также Европа сильно зависит от российских удобрений, напомнил Путин.
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