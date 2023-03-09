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ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений

1:05
Мир

ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений

Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку 22 июля 2022 года. По договору предполагается, что украинское зерно и удобрения будут вывозиться из трёх портов Чёрного моря. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

В МИД РФ заявили, что таких возражений не поступало. Однако в министерстве подчеркнули, что возможна техническая пролонгация "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

"На данном этапе мы проводим скрытую дипломатию и надеемся, что она принесет плоды", — сказал Хак.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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