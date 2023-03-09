ООН проводит "скрытую дипломатию" по снятию ограничений для экспорта российских удобрений. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку 22 июля 2022 года. По договору предполагается, что украинское зерно и удобрения будут вывозиться из трёх портов Чёрного моря. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон.
В МИД РФ заявили, что таких возражений не поступало. Однако в министерстве подчеркнули, что возможна техническая пролонгация "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
"На данном этапе мы проводим скрытую дипломатию и надеемся, что она принесет плоды", — сказал Хак.
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