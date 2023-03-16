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РИА Новости: визит в РФ стал историческим поворотом для Башара Асада

1:03
Мир

Визит президента САР Башара Асада в Россию не является рядовым. Одновременно с этим в столице РФ собрались заместители министров иностранных дел нескольких стран. На следующую неделю намечена уже встреча глав МИД этих государств. Для Сирии нынешнее время можно назвать поворотным, поскольку для неё наметился выход из 12-летней смуты.

РИА Новости: визит в РФ стал историческим поворотом для Башара Асада

Изоляция страны в арабском мире постепенно сходит на нет. Год назад Асад посетил Объединённые Арабские Эмираты, а затем съездил в Оман. Также после землетрясений в Сирии в страну прибыл глава МИД Египта. Это говорит о том, что Дамаск возвращается в арабский мир.

Турция поменяла своё отношение к Сирии. Несколько месяцев назад Реджеп Эрдоган заявил, что не исключает встречи с Асадом. Также началось саудовско-иранское примирение. Нормализация отношений двух стран уменьшает значение военного присутствия США в Сирии.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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