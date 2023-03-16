Президент САР Башар Асад заявил, что у Сирии есть доказательства, что США готовят террористов на военной базе Ат-Танф.
Асад рассказал, что силы Сирии сталкиваются с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф. По словам президента, у него есть доказательства, что эти задержанные лица были подготовлены со стороны США.
"Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, и у него нет другой цели. Что получают США от присутствия в этом районе в сердце пустыни? Нет сомнений, что у них лагеря для террористов, в которых находятся десятки тысяч со своими семьями", — сказал Асад РИА Новостям.
Асад объяснил, что террористов отправляют для совершения терактов против сирийской армии. База Ат-Танф принадлежит США и расположена она на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией.
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