США пойдут до конца в контексте украинского конфликта, так как на кону "власть доллара", заявил журналист-международник, политический эксперт, публицист Аббас Джума.
По его словам, он много раз бывал в зоне спецоперации и основная проблема для России — масштабная поддержка Киева Западом.
Как подчеркнул Джума, в своё время Вашингтон сделал всё, чтобы превратить Сирию в руины.
"Очевидно, США будут идти до конца. На кону власть доллара. Штаты и те, кто уже принёс в угоду Вашингтону свой суверенитет, дойдут до предела, — пояснил эксперт в беседе с argumenti. ru. — Ч не хочу верить, что они готовы на всё - превратить весь мир в пепел, лишь бы не дать России победить. По логике, нам нужно как минимум вернуть то, что было объявлено нашим и потеряно".
Как подчеркнул сирийско-российский журналист, очевидно, что украинский конфликт, подпитываемый Западом, затянулся. Однако, по его словам, "предел" есть и Россия должна выработать с союзниками стратегию противостояния.
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