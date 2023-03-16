Сирийский журналист Джума: США готовы превратить мир в пепел, лишь бы Россия не победила

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США пойдут до конца в контексте украинского конфликта, так как на кону "власть доллара", заявил журналист-международник, политический эксперт, публицист Аббас Джума.

По его словам, он много раз бывал в зоне спецоперации и основная проблема для России — масштабная поддержка Киева Западом.

Как подчеркнул Джума, в своё время Вашингтон сделал всё, чтобы превратить Сирию в руины.

"Очевидно, США будут идти до конца. На кону власть доллара. Штаты и те, кто уже принёс в угоду Вашингтону свой суверенитет, дойдут до предела, — пояснил эксперт в беседе с argumenti. ru. — Ч не хочу верить, что они готовы на всё - превратить весь мир в пепел, лишь бы не дать России победить. По логике, нам нужно как минимум вернуть то, что было объявлено нашим и потеряно".

Как подчеркнул сирийско-российский журналист, очевидно, что украинский конфликт, подпитываемый Западом, затянулся. Однако, по его словам, "предел" есть и Россия должна выработать с союзниками стратегию противостояния.