Присутствие российской стороны на военных базах в Сирии должно быть постоянным, заявил президент страны Башар Асад. По его словам, основная задача — борьба с терроризмом, но эта мера "временная".
Как подчеркнул сирийский глава, от военного присутствия России зависит "международный баланс".
"Борьба с терроризмом — это сегодняшняя тема, но она временная. Российское же военное присутствие в любой стране не должно основываться на чём-либо временном. Мы говорим о международном балансе", — пояснил Асад в беседе с РИА Новости.
Ранее сирийский президент заявил, что коллективный Запад развязал войну с Россией руками Украины, нацистов и сирийских террористов.
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