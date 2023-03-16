Сирия настаивает на постоянном военном присутствии России в стране

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Присутствие российской стороны на военных базах в Сирии должно быть постоянным, заявил президент страны Башар Асад. По его словам, основная задача — борьба с терроризмом, но эта мера "временная".

Как подчеркнул сирийский глава, от военного присутствия России зависит "международный баланс".

"Борьба с терроризмом — это сегодняшняя тема, но она временная. Российское же военное присутствие в любой стране не должно основываться на чём-либо временном. Мы говорим о международном балансе", — пояснил Асад в беседе с РИА Новости.

Ранее сирийский президент заявил, что коллективный Запад развязал войну с Россией руками Украины, нацистов и сирийских террористов.