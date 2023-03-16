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Асад: Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, нацистов и сирийских террористов

Мир

Запад развязал третью мировую войну руками нацистов, президента Украины Владимира Зеленского и сирийских террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.

Асад: Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, нацистов и сирийских террористов

По его словам, война уже идёт, но не в традиционной форме.

"Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", — пояснил Асад РИА Новости.

Как подчеркнул сирийский лидер, Запад умело выстроил механизмы давления и "собрал" для конфликта не только украинских нацистов, но и террористов со всего мира, которые действовали и действуют на территории Сирии.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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