Асад: Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского, нацистов и сирийских террористов

Запад развязал третью мировую войну руками нацистов, президента Украины Владимира Зеленского и сирийских террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, война уже идёт, но не в традиционной форме.

"Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", — пояснил Асад РИА Новости.

Как подчеркнул сирийский лидер, Запад умело выстроил механизмы давления и "собрал" для конфликта не только украинских нацистов, но и террористов со всего мира, которые действовали и действуют на территории Сирии.