Запад развязал третью мировую войну руками нацистов, президента Украины Владимира Зеленского и сирийских террористов, заявил президент Сирии Башар Асад.
По его словам, война уже идёт, но не в традиционной форме.
"Сейчас эта ситуация существует, однако из-за современного оружия, особенно ядерного, есть сдерживающая сила от традиционной войны, поэтому войны идут в сторону прокси-войн", — пояснил Асад РИА Новости.
Как подчеркнул сирийский лидер, Запад умело выстроил механизмы давления и "собрал" для конфликта не только украинских нацистов, но и террористов со всего мира, которые действовали и действуют на территории Сирии.
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