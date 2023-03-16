Илон Маск удивил американцев реакцией "!" на падение разведывательного дрона MQ-9 Reaper

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Известный предприниматель из США, основатель компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск крайне лаконично прокомментировал крушение военного разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США вблизи зоны спецоперации.

"!" — ответил он пользователю Twitter* на вопрос, посвящённый инциденту.

Подобная реакция бизнесмена вызвала много вопросов у подписчиков его микроблога, но дальнейших комментариев от Маска не последовало.

Накануне американский конгрессмен призвал власти в Вашингтоне перестать поддерживать Украину, так как помощь Киеву не только является большой нагрузкой для налогоплательщиков в США, но и приводит к утрате новейших технологий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.