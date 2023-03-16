Китаю удалось возобновить дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравией, что привело к "ошеломляющему" политическому поражению Вашингтона, заявили американские аналитики.
По их мнению, США долгое время добивались прекращения отношений и каких-либо контактов между саудитами и иранцами.
"Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением", — пишет American Thinker.
Дипломатические отношения между двумя странами напрямую угрожают влиянию Вашингтона на всём Ближнем Востоке. Кроме того, саудовская Аравия может перестать поддерживать США в вопросе "сдерживания" Ирана в контексте ядерного оружия.
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