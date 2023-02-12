Козлов: РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере

Россия продолжает эффективно сотрудничать с Саудовской Аравией на фоне санкций Запада, что крайне важно для механизмов работы в рамках ОПЕК+, заявил посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.

Как подчеркнул посол, партнёрство с Эр-Риядом помогает преодолевать энергетические кризисы.

"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему — различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", — пояснил посол в беседе с РИА Новости.

По словам Козлова, на фоне текущей геополитической ситуации, отношения выходят на новый уровень и остаются востребованными в энергетической сфере.

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