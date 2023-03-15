Марков объяснил решение РФ продлить зерновую сделку: Иначе полетят правительства

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Политолог Сергей Марков перечислил причины, которые заставили Россию продлить зерновую сделку, несмотря на несоблюдение договорённостей Западом.

Марков отметил, что у России нет прямой выгоды продлевать зерновую сделку, так как Запад не соблюдает своих обязательств.

Он рассказал, почему РФ решила продолжать своё участие в зерновой сделке.

Политолог объяснил, что Индия нуждается в работе международного соглашения о вывозе зерна из украинских портов, так как в этой стране живут много малообеспеченных людей. Индия сейчас является главным импортёром российской нефти, поэтому РФ выгодно сотрудничать с Индией.

Кроме того, по словам Маркова, в сделке заинтересованы страны ОПЕК+ такие как КСА и ОАЭ, которые помогают России сохранять большую часть рынка нефти, несмотря на давление со стороны США.

Китаю, по мнению политолога, тоже выгодна зерновая сделка, так как в стране опасаются наступления нестабильной ситуации.

"Иначе полетят правительства и рухнут проекты Китая на сотни миллиардов юаней. А от Китая Россия получает сейчас чипы и много другой очень нужной продукции", — написал Марков в своём микроблоге.

Политический эксперт подчеркнул, что вопреки саботажу Запада, Россия заинтересована в том, чтобы зерновая сделка продолжала работать.

Ранее Сергей Марков отметил, что новость о продлении зерновой сделки заставила ликовать Владимира Зеленского.