Политолог Сергей Марков перечислил причины, которые заставили Россию продлить зерновую сделку, несмотря на несоблюдение договорённостей Западом.
Марков отметил, что у России нет прямой выгоды продлевать зерновую сделку, так как Запад не соблюдает своих обязательств.
Он рассказал, почему РФ решила продолжать своё участие в зерновой сделке.
Политолог объяснил, что Индия нуждается в работе международного соглашения о вывозе зерна из украинских портов, так как в этой стране живут много малообеспеченных людей. Индия сейчас является главным импортёром российской нефти, поэтому РФ выгодно сотрудничать с Индией.
Кроме того, по словам Маркова, в сделке заинтересованы страны ОПЕК+ такие как КСА и ОАЭ, которые помогают России сохранять большую часть рынка нефти, несмотря на давление со стороны США.
Китаю, по мнению политолога, тоже выгодна зерновая сделка, так как в стране опасаются наступления нестабильной ситуации.
"Иначе полетят правительства и рухнут проекты Китая на сотни миллиардов юаней. А от Китая Россия получает сейчас чипы и много другой очень нужной продукции", — написал Марков в своём микроблоге.
Политический эксперт подчеркнул, что вопреки саботажу Запада, Россия заинтересована в том, чтобы зерновая сделка продолжала работать.
Ранее Сергей Марков отметил, что новость о продлении зерновой сделки заставила ликовать Владимира Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.