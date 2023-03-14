Марков о продлении зерновой сделки: Украинские паблики и Зеленский заходятся в истерике

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Сергей Марков рассказал, как мир отреагировал на очередную уступку России по зерновой сделке.

Марков рассказал, что РФ приняла решение продлить зерновую сделку на 60 дней.

Политолог предположил, что власти России дали западу два месяца на исправление. Он отметил, что Турция, Индия и Китай рукоплещут России.

Марков недоумевает, почему РФ не реагирует на нарушение сделки со стороны Запада.

"Украинские паблики и Зеленский заходятся в истерике от восторга, "мы опять поставили Россию на колени. И мы будем ставить Россию на колени всегда при помощи наших всесильных западных хозяев", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Он отметил, что власти РФ не обращают на всё это внимание и уверенно следуют дальше.

Ранее Марков выражал уверенность в том, что зерновой сделки после 18 марта не будет.

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