Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден никогда не сознается в причастности к подрыву газопроводов.
Журналист отметил, что американский лидер и его помощники не имеют ни мужества, ни чести, чтобы рассказать правду об инцидентах с "Северными потоками".
"На данном этапе, если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды", — подчеркнул лауреат Пулитцеровской премии.
По словам Херша, Байден игнорирует интересы европейских союзников, подвергая их угрозе остаться без тепла.
Ранее Херш прокомментировал версию западных СМИ об "украинском следе" в деле подрыва "Северных потоков". Журналист считает, что США пытаются отвлечь внимание от его расследования, кидая в медиапространство нереалистичные версии случившегося.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.