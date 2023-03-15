Журналист Херш уверен, что Байден не сознается в подрыве "Северных потоков"

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Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден никогда не сознается в причастности к подрыву газопроводов.

Журналист отметил, что американский лидер и его помощники не имеют ни мужества, ни чести, чтобы рассказать правду об инцидентах с "Северными потоками".

"На данном этапе, если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды", — подчеркнул лауреат Пулитцеровской премии.

По словам Херша, Байден игнорирует интересы европейских союзников, подвергая их угрозе остаться без тепла.

Ранее Херш прокомментировал версию западных СМИ об "украинском следе" в деле подрыва "Северных потоков". Журналист считает, что США пытаются отвлечь внимание от его расследования, кидая в медиапространство нереалистичные версии случившегося.