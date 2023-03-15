Time: лидер Китая может сделать Зеленскому предложение, которое тому не понравится

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Недавно Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения. Произошло это при посредничестве Китая, что весьма удивило и даже, можно сказать, насторожило западных наблюдателей. Как, например, авторов издания Time.

В материале издания отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин готов использовать своё политическое и экономическое влияние для заключения мирных соглашений. Казалось бы, что в этом плохого? Но судя по всему, западных наблюдателей это весьма беспокоит.

По некоторым, официально не подтверждённым, данным, лидер КНР намерен в ближайшее время посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А после этого якобы провести переговоры по видеосвязи с Владимиром Зеленским.

По мнению профессора Стивена Цанга из Лондонского университета, Си Цзиньпин является идеальным посредником для урегулирования конфликта, говорится в материале Time (перевод "ПолитРоссия").

Во-первых, из-за крепких экономических связей России и Китая. Во-вторых, из-за хороших отношений между лидерами двумя стран. И Си Цзиньпин не станет пренебрегать интересами России.

Хотя как раз это вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Поскольку ему будет трудно принять то, что может предложить лидер КНР, полагает профессор Цанг. Речь, к примеру, может идти о территориальных уступках, полагает он.

Кроме того, если лидеру КНР удастся добиться прогресса в посредничестве между Россией и Украиной, то это может усилить представление об упадке США. Для Вашингтона соглашение между Ираном и Саудовской Аравией и так стало неприятным сюрпризом.

Отметим этот момент: на Западе любые удачные инициативы, в которых не участвовали США, воспринимают как упадок американского влияния. Даже если речь идет о восстановлении отношений между государствами.

Следует ли из этого сделать вывод, что для Вашингтона куда более приемлемым вариантом было бы сохранение напряжённых или конфликтных отношений между странами, если усилия по урегулированию проходят без участия США? А какой другой здесь можно сделать вывод… Похоже, что так оно и есть.