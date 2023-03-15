Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Театре Российской Армии — "Наши люди"
Театр "Модерн" покажет спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Московские тюрьмы сильно переполнены - заключенных переводят в другие регионы
Эксперт: "Авокадо и куркума помогут нормализовать гормональный фон"
Кашеварова рассказала о дезорганизации в российской армии: нет единого командования
В Школе современной пьесы пройдет иммерсивный спектакль "На Трубе"
Том Круз мог пропустить вручение "Оскаров" из-за страха встретиться с Николь Кидман
Патрушев заявил, что Россия намерена достать беспилотник США со дна Чёрного моря
В Белгородской области ФСБ перекрыт канал поставок оружия и боеприпасов из зоны СВО

Time: лидер Китая может сделать Зеленскому предложение, которое тому не понравится

2:22
Мир

Недавно Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения. Произошло это при посредничестве Китая, что весьма удивило и даже, можно сказать, насторожило западных наблюдателей. Как, например, авторов издания Time.

Time: лидер Китая может сделать Зеленскому предложение, которое тому не понравится

В материале издания отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин готов использовать своё политическое и экономическое влияние для заключения мирных соглашений. Казалось бы, что в этом плохого? Но судя по всему, западных наблюдателей это весьма беспокоит.

По некоторым, официально не подтверждённым, данным, лидер КНР намерен в ближайшее время посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А после этого якобы провести переговоры по видеосвязи с Владимиром Зеленским.

По мнению профессора Стивена Цанга из Лондонского университета, Си Цзиньпин является идеальным посредником для урегулирования конфликта, говорится в материале Time (перевод "ПолитРоссия").

Во-первых, из-за крепких экономических связей России и Китая. Во-вторых, из-за хороших отношений между лидерами двумя стран. И Си Цзиньпин не станет пренебрегать интересами России.

Хотя как раз это вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Поскольку ему будет трудно принять то, что может предложить лидер КНР, полагает профессор Цанг. Речь, к примеру, может идти о территориальных уступках, полагает он.

Кроме того, если лидеру КНР удастся добиться прогресса в посредничестве между Россией и Украиной, то это может усилить представление об упадке США. Для Вашингтона соглашение между Ираном и Саудовской Аравией и так стало неприятным сюрпризом.

Отметим этот момент: на Западе любые удачные инициативы, в которых не участвовали США, воспринимают как упадок американского влияния. Даже если речь идет о восстановлении отношений между государствами.

Следует ли из этого сделать вывод, что для Вашингтона куда более приемлемым вариантом было бы сохранение напряжённых или конфликтных отношений между странами, если усилия по урегулированию проходят без участия США? А какой другой здесь можно сделать вывод… Похоже, что так оно и есть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Wildberries грядет всеобщая забастовка из-за новых штрафов для пунктов выдачи

Популярнейший российский маркетплейс Wildberries может столкнуться с масштабной забастовкой на своих пунктах выдачи. Она связана с новыми финансовыми условиями.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries пошли на штурм головного офиса в Москве
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
Российские РСЗО нанесли удар по колонне ВСУ вблизи города Часов Яр
Качество военной силы ВСУ ухудшилось из-за потерь и дезертирства офицеров — WP
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Последние материалы
В Минводах вынесли приговор бывшим полицейским, подкидывавшим наркотики
Time: лидер Китая может сделать Зеленскому предложение, которое тому не понравится
Kia Telluride 2023 года: по-прежнему самая умная трёхрядная покупка
BBC: истребители Германии и Британии перехватили российский ИЛ-78 у границ Эстонии
Генерал Бергер: Третья мировая война может начаться из-за отсутствия связи во время ЧП
Политолог-американист: в Пентагоне наверняка прорабатывались планы вступления в войну с Россией
МК: актрисе Лие Ахеджаковой предложили работу в студии на Рублёвке за 20 тысяч рублей
Психиатр Фомин: в разговоре с психически больным не стоит поворачиваться к нему спиной и повышать голос
Кедми: американцы не хотят военного противостояния с Россией
МК: Лавров заявил, что Верка Сердючка устроила в Италии антироссийскую вакханалию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников